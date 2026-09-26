Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali yapan otomobile motosiklet çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali yapan otomobile motosiklet çarptı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat\'ta kırmızı ışık ihlali yapan otomobile motosiklet çarptı, 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta Karacalar Mahallesi çıkışında D-400 Karayolu'nda kırmızı ışık ihlali yapan otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, kaza anının güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta geçen araca, motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza: Karacalar Mahallesinden Alanya- Manavgat D-400 Karayolunda çıkmakta olan Neşegül K'nin kullandığı 07 BSG 065 plakalı motosiklet, Kırmızı ışık ihlali yapan Ahmet Y'nin kullandığı 41 ADS 098 plakalı otomobille çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosiklet sürücüsü Neşegül K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Ş. S. Ö. yaralandı.

112 ağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıMotosiklet3. SayfaManavgatGüvenlikOtomobilGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı’dan yayın ihalesi uyarısı: Kulüpler 10 yıl önceki rakamları bekliyor Serdal Adalı'dan yayın ihalesi uyarısı: Kulüpler 10 yıl önceki rakamları bekliyor
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Sağlık çalışanlarının 10 yıllık birikimi buhar oldu Her birinin zararı 15 milyon lira Sağlık çalışanlarının 10 yıllık birikimi buhar oldu! Her birinin zararı 15 milyon lira
Sahte polis ve savcı tuzağıyla 5,5 milyon TL dolandırdılar İki şüpheli İstanbul’da yakalandı Sahte polis ve savcı tuzağıyla 5,5 milyon TL dolandırdılar! İki şüpheli İstanbul'da yakalandı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak
10:20
Tutmasalar vuracaktı Lukaku’nun delirdiği anlar
Tutmasalar vuracaktı! Lukaku'nun delirdiği anlar
10:07
Fenerbahçe’den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama İşte cezanın nedeni
Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni
10:02
Bahçeli araya girdi Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
09:54
Maçın önüne geçen görüntü Kerem ile Yunus yan yana
Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana
09:05
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51’e yükseldi
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51'e yükseldi
09:04
Fransa yenilgisi Arda Güler’i yıktı Maç sonu hedefi açıkladı
Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 10:24:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali yapan otomobile motosiklet çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei