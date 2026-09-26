Manavgat\'ta kırmızı ışık ihlali yapan otomobile motosiklet çarptı, 2 kişi yaralandı

Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali yapan otomobile motosiklet çarptı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat'ta Karacalar Mahallesi çıkışında D-400 Karayolu'nda kırmızı ışık ihlali yapan otomobille motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, kaza anının güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta geçen araca, motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza: Karacalar Mahallesinden Alanya- Manavgat D-400 Karayolunda çıkmakta olan Neşegül K'nin kullandığı 07 BSG 065 plakalı motosiklet, Kırmızı ışık ihlali yapan Ahmet Y'nin kullandığı 41 ADS 098 plakalı otomobille çarpıştı.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosiklet sürücüsü Neşegül K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Ş. S. Ö. yaralandı.
112 ağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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