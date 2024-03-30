Manavgat\'ta Köpeklerin Saldırısı Sonucu 57 Oğlak Telef Oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ağılda bulunan 70 oğlaktan 57 tanesi köpeklerin saldırısı sonucunda telef oldu. Ağıl sahibi, oğlaklarını arıcılık yapan komşusunun Rottweiler cinsi köpeklerinin telef ettiğini söyledi. Ağıl içerisinde bulunan Rottweiler cinsi köpekler Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin ardından barınağa teslim edildi.
Sabah Sarılar Mahallesi Kır mevkiinde bulunan ağıla gelen Mahmut Eski gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Ağılda bulunan en büyüğü 2 aylık oğlaklarının tamamı kanlar içerisinde yerde yattığını bazıların acı içinde kıvrandığını gören Eski'nin ihbarı üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Sabah erkenden Çayyazı Mahallesinden keçilerine bakmak için geldiğini belirten Mahmut Eski, "Oğlakların bulunduğu ağıla geldiğimde gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Oğlakların tamamı kanlar içerisinde yerde serili vaziyetteydi. Bazıları can çekişiyor acıyla bağırıyordu. İçlerinde 3 tane köpek ayağa kalkana saldırıyor dişleyip deviriyordu. Köpekler ağılın yakınında arıcılık yapan komşumuza ait. Şu an ağılın içerisinde duruyorlar. Defalarca uyarmamıza rağmen köpekler için önlem alınmadı. İnsanlara da saldırıyor. Bugün bu oğlakları katleden köpekler yarın çocuklarımıza da saldırır. Ne yapacağımızı bilemiyorum" dedi.
Mahmut Eski'nin kayını olan Orhan Özden, "Tanesini 10 bin liradan hesaplasak 570 bin lira sadece oğlakların şu anki maddi değeri. Bu insanların geçimi, hayalleri bu oğlaklarla birlikte bitti. Bu keçiler 1 hafta içerisinde sütten kesilecek ve süt vermeyecek. Çekilen emekler her şey heba oldu. Köpekler insandan daha değerli. Onlar insanlara hayvanlara saldıracak öldürecek, sen köpeğe bir şey yapamayacaksın. Böyle bir dünya yok" dedi.
Anneleri yavrularının ölüsüyle karşılaştı
Otlamak için ormana bırakılan anaç keçiler bir süre sonra oğlaklarını emzirmek için geldiklerinde oğlaklarının cansız bedenleriyle karşılaştı. Anaç keçiler, oğlakların bulunduğu ağılın önünden uzun süre ayrılmazken köpeklerin saldırısından kurtulan bir oğlağın otlamaktan dönen annesini emmesi dikkatlerden kaçmadı.
Köpeklere el konulup barınağa götürüldü
Jandarma ve Tarım İlçe Müdürlüğünün çalışmalarını tamamlamasının ardından ağılda bulunan Rottweiler cinsi köpekler görevliler tarafından Manavgat Belediyesi Köpek Barınağına götürülürken tutanak tutuldu. Oğlakların sahibi Mahmut Eski, köpeklerin sahibi hakkında da suç duyurusunda bulundu. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat'ta Köpeklerin Saldırısı Sonucu 57 Oğlak Telef Oldu - Son Dakika
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