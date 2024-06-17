Manavgat'ta Mermer Atölyesinde Yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde mermer atölyesinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Yangın, dün akşam saatlerinde Antalya-Manavgat D-400 kara yolu üzerinde bulunan mermer atölyesinde çıktı. Mermer atölyesinde patlama seslerinin duyulmasının ardından alevlerin yükseldiği görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mermer atölyesinin depo kısmında başlayan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi sonucunda büyümeden söndürülürken, depo kısmında maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemelerin ardından belirleneceği bildirildi. - ANTALYA
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