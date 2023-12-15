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Manavgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Hastane alt kavşağında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat\'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
15.12.2023 - 16:28,
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Hastane alt kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Behiye Çetin'in kullandığı 07 JE 400 plakalı otomobil, Mecit Kaplan'ın kullandığı 31 MAB 93 plakalı motosikletle çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer taraftan trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesinin yetersiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne 4 bin 64 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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