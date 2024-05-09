Manavgat'ta motosiklet ile servis midibüsü çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Manavgat'ta motosiklet ile servis midibüsü çarpıştı: 1 ölü

Manavgat\'ta motosiklet ile servis midibüsü çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, servis midibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Kızılağaç Mahallesi'nde gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü İbrahim Can Ayra, çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

09.05.2024 13:08
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis midibüsü ile motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Kızılağaç Mahallesinde yaşandı. Oteller bölgesinden D 400 karayolu istikametine gitmekte olan Tacettin Kılıç'ın kullandığı 46 S 3022 plakalı servis midibüsü ile karşı istikamette gelen İbrahim Can Ayra' nın kullandığı 02 AEL 125 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada midibüsüne altında 20 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü İbrahim Can Ayra olay yerinde hayatını kaybetti.

33 yaşındaki İbrahim Can Ayra'nın cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri inceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta motosiklet ile servis midibüsü çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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