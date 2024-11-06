Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

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Aniden şerit değiştiren otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

ANTALYA - Manavgat'ta aniden şerit değiştirdiği iddia edilen otomobile arkadan çarpan seyir halindeki motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Antalya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapay şelale istikametine seyir halindeki Ahmet K.'nın kullandığı 07 BHS 119 plakalı motosiklet, iddiaya göre aniden şerit değiştiren sürücüsü ve plakası belirlenemeyen Tofaş marka otomobile arkadan çarptı. Kazaya karışan otomobil durmayarak yoluna devam ederken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı yaralanmadan atlatan motosiklette yolcu olarak bulunan genç, kazanın meydana geldiği yere geldiklerinde sağ şeritteki otomobilin aniden önlerine kırdığını, duramayarak çarptıklarını dile getirdi.