Manavgat\'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı, Cezası 15 Bin TL

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Manavgat'ta kavşak sisteminde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsüne plaka takmadığı için 15 bin 713 TL para cezası uygulandı.

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametinden Emek Mahallesi istikametine seyir halindeki Emrah A.'nın kullandığı plakasız motosiklet kavşakta Zekeriya Ç.'nin kullandığı 07 JY 582 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikletin plakası olmasına rağmen takılı olmaması nedeniyle motosiklet sürücüsüne 15 bin 713 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA