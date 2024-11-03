Manavgat'ta Motosiklet Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta Motosiklet Kazası

Manavgat'ta iki motosiklet çarpıştı, sürücülerden biri hastaneye gitmeyi reddetti.

03.11.2024 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 motosiklet sürücüsü de yaralanırken sürücülerden biri acı içinde kıvranmasına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Çarpışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1073 Sokak istikametinden gelip, Yayla Mahallesi 2539 Sokak istikametine gitmekte olan Mehmet U.'nun kullandığı 07 LPB 90 plakalı motosiklet, Aşık Veysel Caddesi istikametine gitmekte olan Mehmet U.'ın kullandığı 07 BKC 909 plakalı motosikletin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.

Sürücü ve motosiklet sahibine ceza kesildi

Kazada yaralanan 07 LPB 90 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet U., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, acı çektiği her halinden belli olan diğer motosiklet sürücüsü hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği Ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen 07 BKC 909 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet U. ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 12 bin 977'şer TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Manavgat, antalya, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Motosiklet Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Dünyaca ünlü fast-food devi Wendy’s 140 şubesini kapatıyor Dünyaca ünlü fast-food devi Wendy's 140 şubesini kapatıyor
09:46 Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin’i 200 lira için öldürmüş Kağıt toplayıcısı cani, 6 yaşındaki Şirin'i 200 lira için öldürmüş
03:17 Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinde süresiz iş bırakma kararı
01:47 Kız kardeşine sarkıntılık yapan şahsı kurşun yağmuruna tuttu Kız kardeşine sarkıntılık yapan şahsı kurşun yağmuruna tuttu
00:47 FETÖ üyesi eski komiser evindeki gizli bölmede kıskıvrak yakalandı FETÖ üyesi eski komiser evindeki gizli bölmede kıskıvrak yakalandı
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 11:35:39. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Motosiklet Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.