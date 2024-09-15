Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Manavgat\'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

İki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı, alkollü sürücüye 25 bin TL ceza kesildi.

15.09.2024 11:13
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Manavgat'ta iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosikletlerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Sürücülerden birisinin 1.84 promil alkollü olduğu belirlenirken, 3'üncü kez alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 25 bin 540 TL para cezası uygulandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Ozan K.'nın kullandığı 07 BMB 315 plakalı motosiklet, caddeye çıkmakta olan Emre Ö.'nün kullandığı 07 BCL 502 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki motosiklette yerde sürüklenirken kazada motosikletlerde yolcu olarak bulunan Derya T. ve Mehmet T. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ehliyetsiz ve 3'üncü kez alkollü yakalandı

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücülerinden Emre Ö.'nün sürücü belgesinin olmadığı, 1.84 promil alkollü olduğu ve 3. kez alkollü araç kullanırken yakalandığı belirlendi. Emre Ö.'ye toplam 25 bin 540 TL para cezası uygulanırken motosikleti trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Öte yandan motosiklet sürücülerinden Ozan K., diğer motosikletin kırmızı ışıkta geçerek U dönüşü yapması sonucu kazanın meydana geldiğini söylerken, güvenlik kamerasında motosikletin U dönüşü yapmadığı kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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