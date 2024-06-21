Manavgat'ta Motosiklet ve Midibüs Kafa Kafaya Çarpıştı

3.Sayfa

Manavgat'ta midibüs ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kaskı parçalanmasına rağmen kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü takılı olan kaskı sayesinde kazayı ucuz atlattı. Manavgat Örnek Mahallesi'nde 1525 Sokak üzerinde seyir halinde olan Azerbaycan vatandaşı Sarjan Kaçhaliyev'in kullandığı 07 BIA 450 plakalı motosiklet, Şükrü Sözen Köprüsü girişine geldiğinde karşı yönden gelen Ali Kazmacı'nın kullandığı 07 C 74657 plakalı servis midibüsü çarpıştı.

Kask hayatını kurtardı

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Kaçhaliyev kafasını çaptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken hafif sıyrıklarla kazayı atlatan Sarjan Kaçhaliyev, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya şahit olan bir vatandaş, motosiklet sürücüsünün başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattığını, kask kalitesiz olmasına ve parçalanmasına rağmen sürücüyü koruduğunu söyledi. - ANTALYA