Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Manavgat\'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
09.06.2026 10:37
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolunda üzerinde meydana geldi. Alanya istikametinden gelip Antalya istikametine gitmekte olan Zafer D'nin kullandığı 07 CCJ 198 plakalı motosikletin, Batı Side Köprülü kavşağına geldiğinde sol şeritte yan yola girdiği sırada, aynı istikamette giderken bir anda yan yoldan köprülü kavşağa dönmeye kalkan Fatih S'nin kullandığı 07 MD 9421 plakalı otomobile çarpması sonucunda meydana geldi.

Otomobile yandan çarptıktan sonra köprülü kavşak girişinde bulunan plastik bariyere de çarpan motosikletin sürücüsü Zafer D. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Burçin D. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

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