Manavgat'ta Odun Keserken Motorlu Testere Üzerine Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manavgat'ta Odun Keserken Motorlu Testere Üzerine Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Manavgat\'ta Odun Keserken Motorlu Testere Üzerine Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde odun kesildiği sırada motorlu testerenin üzerine düşmesi sonucu kolundan yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Gebece Mahallesi'nde meydana geldi. 54 yaşındaki Bayram Kaya, kayınbiraderiyle birlikte evinin bahçesinde odun keserken kaza geçirdi. Yaralanan Kaya, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

27.02.2024 13:59  Güncelleme: 14:00
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde odun kesildiği sırada motorlu testerenin üzerine düşmesi sonucu kolundan yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Gebece Mahallesi'nde yaşandı. 54 yaşındaki Bayram Kaya, kayınbiraderi Abdullah E. ile birlikte evinin bahçesinde motorlu testereyle odun kesmeye başladı. Çalışma sırasında ayağının kayması sonucu kayınbiraderinin elindeki testerenin üzerine düşen Kaya kolundan yaralandı. Durum 112'ye bildirildi, Kaya ise otomobille hastaneye doğru yola çıkarıldı. Yolda ambulansa alınan Bayram Kaya, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atardamarının kesildiği ve çok kan kaybı olduğu belirlenen Bayram Kaya, Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Odun Keserken Motorlu Testere Üzerine Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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