Manavgat\'ta Odun Keserken Motorlu Testere Üzerine Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde odun kesildiği sırada motorlu testerenin üzerine düşmesi sonucu kolundan yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Gebece Mahallesi'nde yaşandı. 54 yaşındaki Bayram Kaya, kayınbiraderi Abdullah E. ile birlikte evinin bahçesinde motorlu testereyle odun kesmeye başladı. Çalışma sırasında ayağının kayması sonucu kayınbiraderinin elindeki testerenin üzerine düşen Kaya kolundan yaralandı. Durum 112'ye bildirildi, Kaya ise otomobille hastaneye doğru yola çıkarıldı. Yolda ambulansa alınan Bayram Kaya, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atardamarının kesildiği ve çok kan kaybı olduğu belirlenen Bayram Kaya, Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA