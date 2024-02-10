Manavgat\'ta orman yangını çıkaran adam, tartıştığı kadınla karakolluk oldu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alandaki konteynerde yaşayan ve 1 hafta önce ormanlık alanda lastik yakarak itfaiye ve jandarma ekiplerini alarma geçiren adam yine ormanlık alanda ateş yaktığı sırada kendisini uyaran mahalle sakini kadınla tartışınca karakolluk oldu. İddiaya göre, kadına, "Sıkıyorsa su getir kendin söndür" diyen adamın çocuğunu da tehdit ettiğini söyleyen kadın, adamdan şikayetçi oldu.

1 hafta önce Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde ormanlık alandan yükselen dumanlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirmiş, ekipler orman içerisinde yakılan otomobil lastiklerine zamanında müdahalede bulunarak çam ağaçları zarar görmeden söndürmüştü.

Olayın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri tarafından yapılan çalışma ve araştırmalar sonucunda lastikleri yaktığı belirlenen Oktay A. isimli şahıs, çamlık içerisinde yaşadığı konteynerde yakalanırken, yapılan işlemlerin ardından yakılan lastiklerin ormana zarar vermemesi ve Orman yetkililerinin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Yeniden yakınca vatandaşla tartıştı

Devlet Hastanesi yakınlarında ormanlık alandan duman yükseldiği ihbarı İtfaiye, jandarma ve polisi alarma geçirirken, ormanlık alanda yakılan ateşin vatandaşlar tarafından söndürüldüğü, ateşi yaktığı belirlenen Oktay A.'nın kendisini uyarak mahalle sakini kadınla tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine kadının eşinin de olaya müdahale ettiği belirlendi.

Oktay A. ve ateş yaktığı için tartışma yaşadığı Emine Kozak ile eşi Ö.F.K. Sarılar Jandarma Karakoluna götürülürken, Oktay A. hakkında Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Mahalle sakini kadın: "Orman ne zaman yanacak diye diken üzerindeyiz"

Evine giderken konteynerde yaşayan şahsın odun topladığını belirten Emine Kozak, "Dönerken topladığı odunları yaktığını gördüm. Ateşi söndürmesini istediğimde bana 'sıkıyorsa evinden su getir sen söndür. Sen benim çocuklarıma kıyafet alıp veriyorsun bundan dolayı suçlusun. Senin oğlunu kenarda yakalayıp kulağını çekeceğim' dedi. Bende hemen polisi aradım gelip götürdüler. Daha önce de aynı şahıs ormanda lastik yakmış birçok kez ateş yakmıştı. Bu şahıs yüzünden evimizde diken üzerinde oturuyoruz. Deli olduğunu söylüyor, eğer deliyse devlet akıl hastanesine götürsün. Bu konteyner de ormandan kaldırılsın. Yoksa bu orman yakında yanacak" dedi.

Dini nikahlı karısı konteynerde ölü bulunmuştu

Ormanda konteynerde yaşayan ve sürekli ateş yaktığı belirtilen Oktay A.'nın dini nikahlı karısı olduğu belirtilen 38 yaşındaki 2 çocuk annesi Huri Yoğun 2 Mayıs 2023 tarihinde konteynerde ölü olarak bulunmuş, Huri Yoğun'un kızı, damadı ve diğer akrabaları, Oktay A.'ya ölümünden sorumlu olduğunu belirterek sözlü ve fiili saldırıda bulunmuş, araya giren jandarma ekipleri olayın büyümesini engellemişti. - ANTALYA