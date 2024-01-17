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Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: Genç kız yaralandı - Son Dakika
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Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: Genç kız yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü genç kız yaralandı. Yapılan kontrolde sürücü belgesi olmayan ve yeni alınan motosikletin tescil ve plakasının bulunmadığı tespit edildi. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL para cezası uygulayarak motosikleti yediemin otoparkına çektirdi.

Manavgat\'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: Genç kız yaralandı
17.01.2024 - 11:05,  Güncelleme: 11:06
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü genç kız yaralandı. Kazanın ardından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı, motosikletin yeni alındığı tescil ve plakasının bulunmadığı belirlendi. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL para cezası uygularken, motosikleti bağlayarak yediemin otoparkına çektirdiler.

Kaza; Antalya Caddesi Türkbeleni Millet Bahçesi kesişiminde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Sorgun kavşağı istikametine seyir halindeki M. Ş.'in kullandığı plaka ve tescili olmayan motosiklet ile Antalya Caddesine çıkan M. G.'in kullandığı 33 AFP 384 plakalı otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, dikkatsiz bir şekilde caddeye çıkan otomobilin çarpması sonucu yola fırlayan ve ayağından yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL para cezası uygulanırken yeni olduğu için tescil ve plakası olmayan motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Manavgat, Antalya, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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