Manavgat'ta Palmiyeye Çarpan Araç Devrildi - Son Dakika
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Manavgat'ta Palmiyeye Çarpan Araç Devrildi

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Otomobil devrildi, oteldeki misafirler kurtarma anını filme izler gibi takip etti.

22.04.2025 11:02
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Devrilen otomobildekilerin çıkarılma anlarını film izler gibi böyle izlediler

Manavgat'ta palmiyeye çarpan otomobil devrildi

Kaza anları güvenlik kamerasına an be an yansıdı

ANTALYA - Manavgat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu palmiye ağacına çarparak yan yatan otomobilde bulunan 2 kişi vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Araçtakilerin çıkarılma anlarını gürültüyü duyarak dışarı çıkan otelde konaklayan vatandaşlar film izler gibi izledi.

Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Turizm Bölgesi'nde meydana gelen kazada, Turizm Caddesinde seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 07 BIB 756 plakalı Jeep marka lüks araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu palmiyeye çarparak devrildi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından kazanın meydana geldiği yerin yakınında bulunan oteldeki müşteriler heyecan ve korku içerisinde otelden dışarı çıkarak araçta bulunan 2 kişinin çıkarılmasını sinema izler gibi izlediler.

Camı yangın tüpü ile kırdılar

Bir vatandaşın cep telefonuyla kayda aldığı görüntülerde ise, devrilerek yan yatan otomobilde bulunan 2 kişinin çıkarılması için yangın tüpüyle gelen bir otel görevlisinin aracın camını yangın tüpüyle kırması, bu sırada otomobilin üzerine çıkan bir kişinin otomobilin kapısını açarak araçtakilerin çıkmasına yardım etme anları yer aldı. Otomobilde bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 kişinin araçtan çıktıktan sonra olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Palmiyeye Çarpan Araç Devrildi - Son Dakika

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