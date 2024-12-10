Manavgat'ta Parkta Elektrik Telleri Yandı, Korku Dolu Anlar Yaşandı - Son Dakika
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Manavgat'ta Parkta Elektrik Telleri Yandı, Korku Dolu Anlar Yaşandı

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki bir parkta, AEDAŞ'a ait trafoyu besleyen yüksek gerilim hattı direğinde meydana gelen yangın vatandaşlarda panik yarattı. Olay yerindeki patlamalar ve yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

10.12.2024 12:15  Güncelleme: 12:19
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Park içindeki elektrik telleri alev alev yandı, mahallede korku dolu anlar yaşandı

Parkta bulunan trafo yanındaki elektrik direğinde patlamalar ve yangın yaşandı

AEDAŞ elektrik dağıtım şirketi ekipleri yanan direkte ve trafo binasında çalışma başlattı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde park içerisinde AEDAŞ'a ait trafoyu besleyen yüksek gerilim hattı direğindeki tellerde çıkan yangın parkta oturan vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Vatandaşlar, trafoda son günlerde sık sık ufak çaplı patlamalar olduğunu söylerken olay yerine gelen itfaiye trafoda soğutma çalışması yaparken, AEDAŞ elektrik dağıtım şirketi ekipleri yanan direkte ve trafo binasında çalışma başlattı.

Emek Mahallesinde Remzi Güven ve Barbaros Caddesi kesişiminde bulunan park içerisindeki trafoya gelen yüksek gerilim hattının bulunduğu direkte meydana gelen patlamayla birlikte yangın çıktı. Çıkan patlama sesi ve yangın parkta oturan vatandaşlar ile çevredeki ikametlerde yaşayanların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Parkta bulunan vatandaşların cep telefonuyla görüntülediği yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipleri alarma geçirirken, bir süre sonra kendiliğinden söndü.

"Sık sık patlama sesleri geliyor"

Olay yerine gelen itfaiye trafoda soğutma çalışması yaparken, AEDAŞ elektrik dağıtım şirketi ekipleri yanan direkte ve trafo binasında çalışma başlattı. Olay sırasında parkta oturup sohbet eden küçük yaştaki 3 çocuk, önce direğin altındaki banka oturmak istediklerini, vazgeçerek biraz ileriye gittiklerini belirterek "Marketten aldığımız yiyecekleri yerken birden direkten kıvılcım düştüğünü gördük. Korkuyla biraz ileri gidip bekledik. Alevler yükseldi, bir süre yandıktan sonra itfaiye gelmeden söndü" diye konuştular. Olay yerinin yakınındaki işyeri ve ikameti bulunan vatandaşlar son günlerde trafo ve direkte sık sık ufak çaplı patlamalar yaşandığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Parkta Elektrik Telleri Yandı, Korku Dolu Anlar Yaşandı - Son Dakika

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