Antik kente yakın zeytinlik alanda yangında 1,25 dönüm zarar gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesi Bucakşeyhler Mahallesi Kürküm mevkiinde bulunan Seleukea Antik kentine yakın noktada bulunan zeytinlik alanda yangın çıktı.

Manavgat ilçesi Bucakşeyhler Mahallesi'nde yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Orman İşletme ve Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Zeytinlik alanda başlayan ve Seleukea Antik kentine yakın noktada çıkan yangına 1 Jandarma Asayiş Timi, 1 Jandarma Asayiş Motosiklet Timi, 3 orman aracı ile 2 itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, bin metrekaresi zirai alan, 250 metre karesi ise ormanlık alan olmak üzere toplam 1,25 dönüm metrekare alan zarar gördü.