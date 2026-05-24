Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şerit ihlali yapan kapalı kasa kamyonet ile hafif ticari araca çarpıştı. Devrilen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun'dan Side Mahallesi istikametine giden Emine Y.'nin kullandığı 07 E 8739 plakalı kapalı kasa kamyonet şerit ihlali yaptığı sırada karşı yönden gelen Hidayet Y.'nin kullandığı 07 AOL 475 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 07 AOL 475 araç takla atarak ormanlık alanda ters döndü.

Sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Jandarma Trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Emine Y. itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan araç sürücüleri ile 07 E 8739 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Raziye Y. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA