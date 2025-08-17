Manavgat\'ta Servis Kazası: 6 Yaralı

Manavgat'ta seyir halindeki öğrenci servisi ile otel servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşları 6 ile 12 arasında değişen 5'i çocuk 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Evrenseki Mevkii D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-400 karayolunda Antalya istikametine seyir halindeki Soner K.'nın kullandığı içerisinde yaşları 6 ile 9 arasında değişen çocukların bulunduğu 07 JK 752 plakalı servis minibüsü, Evrenseki sınırlarına geldiğinde aynı istikamette seyir halindeki İlyas K.'nın kullandığı 07 BVY 963 plakalı otel servisine arkadan çarptı.

6 kişi yaralandı

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. D-400 Karayolunda trafiğin uzun süre aksamasına neden olan kazada 07 JK 752 plakalı minibüste yolcu olarak bulunan Fatma G. (33), Esma G. G. (8), Hira E. (10), Selman K. (13), Abdullah İ. (12), Ramazan E. (11) yaralandı. Ambulanslarla Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA