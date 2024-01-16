 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manavgat'ta Şiddetli Yağış Sonrası Heyelan: Yol Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manavgat'ta Şiddetli Yağış Sonrası Heyelan: Yol Kapandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle yol kapandı. Heyelan anında yoldan araç geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AKEDAŞ ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yol trafiğe açıldı.

Manavgat\'ta Şiddetli Yağış Sonrası Heyelan: Yol Kapandı
16.01.2024 - 14:16,
Abone Ol

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle yol kapandı. Heyelan anında yoldan araç geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

Manavgat'ta dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Karaöz ve Aksaz Mahallelerini birbirine bağlayan yol üzerinde heyelan meydana geldi. Karaöz Mahallesi girişi tamamen kapanırken, araçlar yolun açılmasını bekledi. Heyelan anında yoldan herhangi bir aracın geçmemesi muhtemel can kaybı ve yaralanmayı önledi. Antalya Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri yoldaki toprağı kaldırarak yolu açtı. AKEDAŞ ekipleri de yol devrilen yüksek gerilim hattı direğini yoldan kaldırdı. Toprak ve elektrik direğinin kaldırılmasının ardından yol araç trafiğine açıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Manavgat, Antalya, Ulaşım, Antalya, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Şiddetli Yağış Sonrası Heyelan: Yol Kapandı - Son Dakika


14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23
Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi

Son Dakika
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İsrailli futbolcu Eden Karzev'in sosyal medya paylaşımıyla ilgili savcılıkta ifade verdi
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
12:51 İzmir'de sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:26:35. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Şiddetli Yağış Sonrası Heyelan: Yol Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement