Manavgat'ta takla atan otomobilin sürücüleri yaklaşık 30 dakika sonra hastaneye gitti - Son Dakika
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Manavgat'ta takla atan otomobilin sürücüleri yaklaşık 30 dakika sonra hastaneye gitti

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Manavgat\'ta takla atan otomobilin sürücüleri yaklaşık 30 dakika sonra hastaneye gitti
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Manavgat'ta aynı yönde giden kapalı kasa kamyonetle çarpışan otomobil havada takla atarak tekerlekleri üzerine düştü. Kazada sürücüler önce iyi olduklarını söylese de yaklaşık 30 dakika sonra tedbir amacıyla hastaneye gitti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonetin aynı istikamette giderken çarpıştığı otomobil, havada takla attıktan sonra tekerlerinin üzerine düştü. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, sürücüler yaklaşık 30 dakika sonra kendilerini iyi hissetmediklerini belirterek tedbir amacıyla hastaneye gitti.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halinde olan M.U idaresindeki 07 BEG 323 plakalı kapalı kasa kamyonet, Hatipler Yenimahalle Kavşağı'na yaklaştığı sırada aynı yönde seyreden ve Hatipler Yenimahalle'ye dönmekte olan Y.B idaresindeki 07 BZA 740 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil havada takla attı

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil havada takla attıktan sonra yeniden tekerlerinin üzerine düştü. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücüler ile otomobilde bulunan yolcuyu olay yerinde kontrol etti. İlk kontrolde kendilerini iyi hissettiklerini ve hastaneye gitmek istemediklerini belirten sürücüler ile yolcu için nakil yapılmadı.

Kazadan yaklaşık 30 dakika sonra sürücüler M.U ve Y.B, kendilerini iyi hissetmediklerini belirterek kendi imkanlarıyla tedbir amacıyla hastaneye gitti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: İHA
ManavgatGüvenlik3. SayfaGüncelKazaSon Dakika

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