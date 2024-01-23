Manavgat\'ta Taraftar Grubu ile Market Sahibi Arasında Tartışma

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı durumdaki marketin önündeki dolaplardan cips ve meşrubat alan taraftar grubu ile market sahibi arasında yaşanan tartışma, jandarmanın müdahalesi ve alınan lyeceklerin parasının ödenmesi ile büyümeden sonlandırıldı. Yaşanan arbede anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre maçtan dönen taraftar grubu, Manavgat Taşağıl Mahallesinde bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. Grup otobüslerden inerek yolun karşısında kapalı marketin önünde bulunan dolaplardan cips ve kola benzeri yiyecek ve içecek alıp yeniden otobüse geri döndü. Bunu diğer otobüslerle gelen grupların da takip etmesi üzerine, vatandaşlar durumu görüp işyeri sahibine haber verdi. İşyerine gelen market sahibi ile taraftarlar arasında tartışma ve arbede yaşandı. Taraftar grubu ile market sahipleri arasında yaşanan tartışma, Taşağıl Jandarma Karakoluna bağlı ekiplerin müdahalesi ve olay yerindeki vatandaşların çabaları sonucunda büyümeden sonlandırıldı.

Yaşanan olayın ardından taraftar grubu otobüslere binerek yola çıkarken, masraflarının karşılanması sonucu market sahibinin şikayetçi olmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

"Olay büyüyebilirdi"

Akşam evinde misafirleriyle otururken telefon geldiğini belirten market sahibi Adnan Yılmaz, " İşyerimin karşısındaki akaryakıt istasyonunda bekleyen otobüslerden inip marketten bir şeyler alındığını gördüm. Otobüslerin yanına giderek konuşmak istediğimde ters davranış ve küfürle karşılaştım. Bunun üzerine aramızda kavga çıktı. Aracımın camını kırdılar. İnsanlara saldırdılar. Jandarma gelmese büyük olaylar çıkabilirdi" dedi. - ANTALYA