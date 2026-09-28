Manavgat'ta tır altında ölen Rus uyruklu kadının cenazesi Çarşamba toprağa verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'ta tır altında ölen Rus uyruklu kadının cenazesi Çarşamba toprağa verilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat\'ta tır altında ölen Rus uyruklu kadının cenazesi Çarşamba toprağa verilecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta dün akşam devrilen tırın altında kalarak hayatını kaybeden 2 kadından Rus uyruklu genç kadının cenazesini ablası gözyaşları içinde teslim aldı. Cenazenin Çarşamba günü Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam tırın devrilmesi sonucu altında dorsenin altında kalarak hayatını kaybeden 2 kadından Rus uyruklu Arina Dautova'nın cenazesi ablası tarafından gözyaşları içinde teslim alındı.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Manavgat-Alanya D-400 kara yolunda meydana gelen kazada Hüseyin Ç.'nin kullandığı 68 KD 606 ve 68 AGS 028 dorse plakalı tır, Çolaklı Süral kavşağında trafik lambalarında kırmızı ışıkta bekleyen Gürkan T.'nin (56) kullandığı 34 FZJ 464 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye ekiplerini yanı sıra, çok sayıda ambulans, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevredeki vatandaşların 2 kişinin tırın altında kaldığını söylemeleri üzerine olay yerine vinç çağırdı.

Ablası gözyaşlarına hakim olamadı

Devrilen tır çekici ve iş makinelerinin yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda kaldırılırken, yol kenarında bulunan dolmuş durağına devrilen tırın altında kalan 2 kadının cansız bedenine ulaşıldı. Feci kazada hayatını kaybeden Rus uyruklu Arina Dautova (20) ve Azerbaycan uyruklu Alyona Dovgalyova'nın (23) cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazada hayatını kaybeden 2 genç kadından Arina Dautova'nın cenazesi bugün Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ablası ve yakınları tarağından teslim alındı. Cenazesinin teslim alınması sırasında Dautova'nın ablası gözyaşlarına hakim olamadı. Adli Tıp'tan kardeşine ait eşyaların bulunduğu poşete bakarak uzun süre gözyaşı döken ablayı eşi ve yakınları sakinleştirdi.

Karşıya geçmek için bekliyorlarmış

Öte yandan Manavgat'ta bir otelde animatör olarak çalışan Arina Dautova ve aynı otelde çalışan arkadaşı Alyona Dovgalyova'nın yolun karşısında bulunan otel lojmanına geçmek için bekledikleri öğrenildi. Cenazesi ablası ve yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurum morgundan teslim alınan Arina Dautova'nın Çarşamba günü Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıGöçmenlerManavgat3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
14:40
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
14:27
Cristiano Ronaldo için kötü gece En son 2008’de yaşamıştı
Cristiano Ronaldo için kötü gece! En son 2008'de yaşamıştı
14:08
Borsa 6 ayın dibini gördü Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
Borsa 6 ayın dibini gördü! Piyasalarda gözler fon soruşturmasında
13:51
Fon krizinde yeni isim “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
Fon krizinde yeni isim! “Balıkçı İsmet” 3 milyar TL’yi tasfiye öncesi çekmiş
13:11
Osmaniye’de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Osmaniye'de öğretmene okul bahçesinde silahlı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 14:52:22. #7.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta tır altında ölen Rus uyruklu kadının cenazesi Çarşamba toprağa verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei