Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Manavgat\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ve otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

04.11.2024 09:47
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Demirciler Mahallesi, Külcüler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi istikametine seyir halindeki İsmail A.'nın kullandığı 07 BJA 659 plakalı otomobil, virajı döndüğü sırada Osman Ö.'nün kullandığı 32 FM 609 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi. Otomobilde bulunanlar vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada araç sürücülerinden İsmail A. ile kamyonette yolcu olarak bulunan Ayşe Duru Ö. ve Şura K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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