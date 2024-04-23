Manavgat'ta trafik kazasında bisiklet tekeri sıkıştı - Son Dakika
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Manavgat'ta trafik kazasında bisiklet tekeri sıkıştı

Manavgat\'ta trafik kazasında bisiklet tekeri sıkıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobilin ön camı ile açılan hava yastığı arasında sıkışmış durumdaki bisiklet tekeri dikkat çekti.

23.04.2024 10:09
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si otomobil sürücüsü olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobillerden bir tanesinin ön camı ile açılan hava yastığı arasında bulunan ve oraya nasıl sıkıştığı anlaşılamayan bisiklet tekeri dikkati çekti.

Kaza, Yunus Emre Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Yunus Emre Caddesi istikametine gitmekte olan Bircan Geçiken'in kullandığı 34 BGR 093 plakalı otomobil ile Alparslan Türkeş Bulvarı istikametinden Külliye Camii istikametine seyir halindeki Eyyüp Çirkin'in kullandığı 07 BNN 314 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 34 BGR 093 plakalı otomobil sürücüsü Bircan Geçiken ile otomobilde yolcu olarak Binnur Makılı sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer araç sürücüsü Eyyüp Çirkin ise aracını olay yerinden kaldırdıktan sonra tedavisini yaptırmak için kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kaza yapan otomobillerde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazaya karışan 34 BGR 093 plakalı otomobilin ön camı ile açılan hava yastığı arasında sıkışmış durumdaki bisiklet tekeri dikkatlerden kaçmadı. Tekerin araç içinde bulunduğu ve çarpmanın etkisiyle ön tarafa fırlayıp sıkıştığı tahmin ediliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta trafik kazasında bisiklet tekeri sıkıştı - Son Dakika

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