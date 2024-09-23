Manavgat'ta Tur Otobüsü Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manavgat'ta Tur Otobüsü Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Manavgat\'ta Tur Otobüsü Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir tur otobüsünün duvara çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.09.2024 09:46  Güncelleme: 09:51
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpan tur otobüsünde sıkışarak ağır yaralanan otobüs sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Evrenseki Turizm Bölgesinde meydana geldi. Antalya Havalimanı'ndan aldığı turistleri tatillerini geçirecekleri otellere dağıtan Necmettin Bardak'ın (48) kullandığı 07 ANT 266 plakalı tur otobüsü Evrenseki Turizm Bölgesinde Çolaklı Jandarma Karakolu önündeki rampadan aşağıya indiği sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki 07 YLD 88 plakalı araca ardından da rampanın yol üzerinde bulunan bir otele ait duvara çarptı. Otobüste bulunan turistler kazayı yara almadan atlatırken, araç içerisinde sıkışan otobüs sürücüsü Necmettin Bardak Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bardak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Tur Otobüsü Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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