Manavgat'ta yanan kamyon sürücüsü, başkalarına zarar gelmesin diye yola atladı - Son Dakika
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Manavgat'ta yanan kamyon sürücüsü, başkalarına zarar gelmesin diye yola atladı

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Manavgat\'ta yanan kamyon sürücüsü, başkalarına zarar gelmesin diye yola atladı
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Manavgat'ta seyir halindeyken alev alan nakliyat kamyonunun sürücüsü Seyfettin B., başkalarına zarar gelmemesi için aracı bariyerlere sürdü ve kendini yolun ortasına attı. İki bacağında kırık ve çatlak oluşan sürücü hastaneye kaldırıldı; kamyon 5 dakika içinde kül oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken alev alan evden eve nakliyat kamyonunun sürücüsü Seyfettin B., o anları anlattı. Kamyonun motor kısmında yangın çıkmasının ardından aracı durdurduğunu anlatan sürücü, ardından frenin boşaldığını belirterek, "Muavin aşağı atladı. Ben de tam atlayacaktım ancak bir anda alevler parladı ve frenler boşaldı, araç yürümeye başladı. Baktım aşağıdan 5-6 tane araba geliyor, bir tanesi yolcu minibüsüydü. Başkalarına zarar gelmemesi için arabayı kenara, bariyerlere doğru sürdüm. O ara iyice hızlandı ve uçuruma yöneldi. Ben de kendimi yolun ortasına attım" dedi.

Kaza, 28 Eylül pazartesi saat 09.00 sıralarında Konya-Antalya D-687 Karayolu Beydiğin Mahallesi sınırları içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Antalya'ya eşya taşıyan Seyfettin Basan idaresindeki 19 UF 554 plakalı evden eve nakliyat kamyonu, virajlı ve eğimli yoldan aşağı indiği sırada motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurdu. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman arazözü ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimlerinin müdahalesiyle söndürülürken, kamyon 5 dakika içinde tamamen kül oldu.

Olay anını anlattı

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ve iki bacağında kırık ile çatlaklar oluşan, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Seyfettin Basan, hastane odasında yaşadığı o anları anlattı. Yıllarca otobüs ve tır şoförlüğü yaptığını belirten Seyfettin B., şunları söyledi:

"Duman çıkınca durdum ama araba bir anda parladı. Muavin aşağı atladı. Ben de tam atlayacaktım araba birden 'pof' etti ve frenler boşaldı, araç yürümeye başladı. Baktım aşağıdan 5-6 tane araba geliyor, bir tanesi yolcu minibüsüydü. 'Bu araba aşağı gitmesin, insanları öldürür' dedim. Arabayı kenara, bariyerlere doğru sürdüm. O ara iyice hızlandı ve uçuruma yöneldi. Ben de kendimi aşağı, yolun ortasına attım. İlk başta atlayıp kendimi kurtarabilirdim ama insanların çoluğu çocuğu var. Ben çok kazalar gördüm. İnsanlara zarar gelmesin dedim, kendimiz bu hale geldik. Mal bir şekilde yerine gelir ama insan canı gelmez. Allah korudu."

Basan, "Sol ayağım kırıldı ve lif koptu, sağ ayağım çatladı. Sağ tarafımda komple yanıklar ve ezikler var. Dün ameliyat oldum, vida ve platin attılar. Doktorlar ilgileniyor, inşallah 3-5 aya düzeleceğim" diyerek durumunun iyiye gittiğini belirtti.

Kaynak: İHA
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