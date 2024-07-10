Manavgat'taki Camide Çıkan Yangın Vatandaşlar Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'taki Camide Çıkan Yangın Vatandaşlar Tarafından Söndürüldü

Manavgat\'taki Camide Çıkan Yangın Vatandaşlar Tarafından Söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir camide çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çocuklar zarar görmezken, camide bulunan bazı eşyalar ise yandı.

10.07.2024 14:09  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki camide çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Öğrenciler ders gördüğü sırada kadınlara ait asma üst katta çıkan yangında çocuklar zarar görmezken, 2 adet klima, rahleler, elektrikli soba ve halı yandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan 'Ulukapı Merkez Camii'nde öğrenciler ders gördüğü sırada yangın çıktı' ihbarı 112 Sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, caminin üst katında kadınların namaz kıldığı bölümde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının vatandaşlar tarafından söndürüldüğünü belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından yanan bölümde soğutma çalışması yapılırken, jandarma ekipleri de olayı görenlerin bilgisine başvurup incelemelerde bulundu.

Yangın sırasında camide yaz kursu olduğu, duman kokusunun gelmesiyle birlikte öğrencilerin hızla dışarı çıkarıldığı bildirildi.

Yangının ardından ilk belirlemelere göre 2 adet klima, çatıda havalandırma, elektrikli soba, Kur'an-ı Kerim rahleleri, halı ve bazı malzemelerin tamamen yandığı, caminin tavanındaki avizeler ve caminin duvarlarının isten zarar gördüğü belirlendi. Yangını duyar duymaz camiye koştuğunu belirten Kemal Şahin, bir arkadaşıyla birlikte hortum çekip yangını söndürdüklerini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'taki Camide Çıkan Yangın Vatandaşlar Tarafından Söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:48 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
12:11 Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı
14:56 AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız AK Partili Savcı Sayan: Reisin oyu da bizleri kurtaramayacak, şımarmışız beyler şımarmışız
14:38 Dubai’de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor Dubai'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor
14:15 Nagehan Alçı’nın “Beni boğuyordu“ dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu Nagehan Alçı'nın "Beni boğuyordu" dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu
14:13 Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen’i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi
14:11 Resmi açıklamanın eli kulağında Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile anlaşmaya vardı
13:45 Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti Dünyada ilk kez domuz böbrek nakli olan 54 yaşındaki Lisa Pisano, hayatını kaybetti
13:16 Kurtlar Vadisi’nin Ömer Baba’sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Ömer Baba'sı Emin Olcay, yıllar sonra ortaya çıktı
12:32 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlık seçimlerinde aday oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 15:25:54. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgat'taki Camide Çıkan Yangın Vatandaşlar Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement