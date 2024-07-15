Mangal kömürü üreten fabrika az kalsın küle dönüyordu - Son Dakika
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Mangal kömürü üreten fabrika az kalsın küle dönüyordu

Bolu'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sıkıştırılmış talaşla kömür üretilen fabrikada yangın çıktı. Deneme aşamasındaki kömürler fabrikadaki talaşları tutuşturdu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü.

15.07.2024 23:07
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Mangal kömürü üreten fabrika az kalsın küle dönüyordu

Sıkıştırılmış talaşla kömür üretilen fabrikada yangın çıktı

BOLU - Bolu'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sıkıştırılmış talaşla kömür üretilen fabrikada yangın çıktı. Deneme aşamasındaki kömürler fabrikadaki talaşları tutuşturdu.

Yangın, Organize Sanayi Bölgesi'nde 5.Cadde üzerinde faaliyet gösteren kömür üretim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meşe ağacının talaşından mangal kömürü üreten fabrikada deneme için kömürler fırına atıldı. Erken çıkarılan kömürler oksijenle temas edince alevlendi. Alevlenen kömürler, etraftaki talaşlara sıçradı. Kısa sürede fabrika içerisindeki yangın büyüdü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından fabrikada çıkan yangın, söndürüldü. Soğutma çalışması yapan ekipler, fabrika içerisindeki dumanları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mangal kömürü üreten fabrika az kalsın küle dönüyordu - Son Dakika

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