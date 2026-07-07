New York'taki bir gökdelende taşıyıcı kolonlar eğildi, bölge tahliye edildi

ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde lüks konut projesine dönüştürülen bir gökdelende bazı taşıyıcı kolonların eğildiğinin tespit edilmesi paniğe yol açtı. Yaklaşık 400 öğrencinin bulunduğu bir okul da dahil olmak üzere çevredeki birçok bina tahliye edildi.

ABD'nin New York kentinin en yoğun noktalarından biri olan Manhattan bölgesinde bir ilaç şirketinin eski küresel genel merkezinin lüks konut projesine dönüştürüldüğü gökdelende meydana gelen yapısal sorun paniğe neden oldu. Binadaki bazı taşıyıcı kolonların eğildiğinin ve katlarda sarkmaların tespit edilmesinin ardından çevredeki binalar tahliye edilirken, çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatıldı. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.

Manhattan'ın doğu yakasında, Grand Central Terminali yakınında daha önce küresel merkez binası olarak kullanılan 38 katlı yapıda sabah saatlerinde acil durum ilan edildi. İnşaat çalışmaları sırasında binadan tuğla parçalarının düşmeye başlaması üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, incelemelerinde iki ana taşıyıcı kolonun eğildiğini ve bazı katlarda yapısal deformasyon oluştuğunu belirledi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin ve şehir yetkililerinin yakın zamanda olaya ilişkin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Katlarda sarkma tespit edildi

New York İtfaiye Teşkilatı, binanın 21. ve 22. katlarındaki kolonlarda ciddi hasar bulunduğunu, 21. kattan 26. kata kadar olan bölümde ise kat döşemelerinde sarkma görüldüğünü açıkladı. Muhtemel risk nedeniyle bina tamamen boşaltılırken çevredeki yapılar için de tedbir kararı alındı. Yetkililer, olayın sabah yoğun saatlerde meydana gelmesine rağmen tüm çalışanların güvenli şekilde tahliye edildiğini ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Okul ve çevredeki binalar boşaltıldı

Çökme riskine karşı çevredeki birçok bina tahliye edildi. Tahliye edilen yapılar arasında yaklaşık 400 öğrencinin bulunduğu bir okulun da yer aldığı açıklandı. Bölgedeki araç ve yaya trafiği durdurulurken, polis ekipleri geniş güvenlik çemberi oluşturdu.

"New York'un en büyük dönüşüm projelerinden biri"

Söz konusu yapı, New York'un en büyük ofisten konuta dönüşüm projelerinden biri olarak gösteriliyor. Proje tamamlandığında yaklaşık bin 600 konutun yer aldığı dev bir yaşam kompleksine dönüşmesi planlanıyor. Binaya yeni katların eklenmesi ve kapsamlı yenileme çalışmaları sürerken meydana gelen yapısal sorunun nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. New York Şehri Yapı İşleri Dairesi mühendisleri ve yapı uzmanları bölgede detaylı incelemelerini sürdürüyor. Yetkililer şu ana kadar binanın tamamen çökeceğine ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, yapısal risk ortadan kaldırılıncaya kadar tahliyelerin ve çevredeki güvenlik önlemlerinin devam edeceğini bildirdi. Olay, Manhattan'ın en yoğun iş merkezlerinden birinde yaşanması nedeniyle kent genelinde yakından takip ediliyor. - NEW YORK