Manisa Akhisar'da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü geri manevra yaptığını söyledi - Son Dakika
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Manisa Akhisar'da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü geri manevra yaptığını söyledi

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Manisa Akhisar\'da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü geri manevra yaptığını söyledi
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturmada otobüs şoförü, kavşağı kaçırdığı için geri manevra yaptığını ifade etti; şoförler birbirinden şikayetçi oldu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazaya karışan araç sürücülerinin ifadelerine ulaşıldı. Otobüs şoförünün kavşağı kaçırdığı için otoyolda geri manevra yaptığını ifade etmesi ve şoförlerin birbirlerinden şikayetçi olması dikkati çekti.

İzmir-İstanbul otoyolunun Akhisar gişeleri bağlantı yolu kavşağında meydana gelen kazayla ilgili yürütülen soruşturmada detaylar netleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan otobüs şoförü M.A., yedek şoför M.Y. ve çekici şoförü H.K.'nın ifadeleri ortaya çıktı.

Susurluk'ta direksiyonu devraldığını ve saatte 85 kilometre hızla ilerlediğini belirten otobüs şoförü M.A., Akhisar Kavşağı'nı kaçırdığını belirterek, "Akhisar Kavşağı'nda otobandan çıkış yapacaktım ancak kavşağı kaçırdım. Emniyet şeridinde durdum. Geri gelerek kavşağa giriş yapacağım sırada arkamdan bir araç çarptı. Bariyerlere doğru devrildik. Ön camı kıran itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldım. Emniyet kemerim takılı olduğu için hafif şekilde yaralandım. Arkadan çarpan araç sürücüsünden şikayetçiyim" dedi.

Tır şoförü: "24 ton yüküm vardı, otobüsün durduğunu fark etmedim"

Kazanın ardından boynu kırılan ve hastanede tedavisi süren çekici şoförü H.K. ise sağ şeritte saatte 80 kilometre hızla seyrettiğini savundu. Olay anını anlatan H.K. ifadesinde şu detaylara yer verdi:

"Dorsede 24 ton ağırlığında kereste vardı. Araç içinde kameram yok, alkol de kullanmıyorum. Gerekli dinlenmelerimi de yolda yaptım. Saatte 80 kilometre hızla ilerliyordum ve en sağ şeritteydim. Virajı döndüğümde bir anda otobüsü gördüm. Yüküm olduğu için devrilmemek amacıyla yavaş yavaş manevra yaptım ve direksiyonu sola kırdım. Otobüsün o anda durduğunu fark etmedim. Sıkışmıştım, beni itfaiye kurtardı. Burada, hastanede boynum kırık. Yaralı ve mağdurum. Suçlu olan otobüs şoförlerinden şikayetçiyim" ifadelerine yer verdi.

Yolcuları Bursa'dan alarak Denizli'deki bir pansiyona götürdüklerini anlatan yedek şoför M.Y. ise kaza anında arka koltukta oturduğunu söyledi. Direksiyonu saat 09.30 sıralarında devrettiğini aktaran M.Y., kaza anına ilişkin şunları kaydetti:

"Akhisar Kavşağı'ndan çıkış yapacaktık. Ben arka koltukta oturuyordum. M.A.'nın hangi şeritten ilerlediğini bilmiyorum. O sırada kavşağı kaçırınca yolcular bağırmaya başladı. Otobüs yavaşlayınca 3 dakika bekledikten sonra emniyet şeridinde olduğumuz sırada arkadan bir araç çarptı. Otobüsümüzün geriye doğru gittiğini bilmiyorum. Çarpmanın etkisiyle devrildik. Bir kişi beni çıkardı ve ambulansla hastaneye getirildim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaAkhisarManisaGüncelSon Dakika

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