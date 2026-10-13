Manisa Akhisar'da jandarma, 78 yıl 11 ay 15 gün hapis cezalı şahsı yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Akhisar'da jandarma, 78 yıl 11 ay 15 gün hapis cezalı şahsı yakaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Akhisar\'da jandarma, 78 yıl 11 ay 15 gün hapis cezalı şahsı yakaladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Akhisar'da nitelikli yağma, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan şahıs, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı. Hakkında 78 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin ardından Akhisar T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde nitelikli yağma, kasten yaralama ve çeşitli hırsızlık suçlarından aranan, hakkında 78 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hakkında 78 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 12 Ekim 2026 tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, nitelikli yağma, kasten yaralama ve çeşitli hırsızlık suçlarından aranan H.Y. (37) yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 78 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Akhisar T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
HırsızlıkGüvenlik3. SayfaJandarmaAkhisarManisaGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarına sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Muhteşem Yüzyıl’ın küçük Şehzade Mustafa’sı büyüdü Son hali şaşırttı Muhteşem Yüzyıl'ın küçük Şehzade Mustafa'sı büyüdü! Son hali şaşırttı
Çağatay Ulusoy’un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı Çağatay Ulusoy'un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı
22:41
Neçirvan Barzani: Türkiye’den Erdoğan Nobel’i hak ediyor
Neçirvan Barzani: Türkiye'den Erdoğan Nobel'i hak ediyor
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 01:17:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Manisa Akhisar'da jandarma, 78 yıl 11 ay 15 gün hapis cezalı şahsı yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei