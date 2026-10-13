Manisa Akhisar\'da jandarma, 78 yıl 11 ay 15 gün hapis cezalı şahsı yakaladı

Manisa Akhisar'da jandarma, 78 yıl 11 ay 15 gün hapis cezalı şahsı yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Akhisar'da nitelikli yağma, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından aranan şahıs, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı. Hakkında 78 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin ardından Akhisar T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde nitelikli yağma, kasten yaralama ve çeşitli hırsızlık suçlarından aranan, hakkında 78 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hakkında 78 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 12 Ekim 2026 tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, nitelikli yağma, kasten yaralama ve çeşitli hırsızlık suçlarından aranan H.Y. (37) yakalandı.
Hakkında kesinleşmiş 78 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Akhisar T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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