Manisa Alaşehir'de çatıdan kaçan uyuşturucu şüphelisi 91 hapla tutuklandı - Son Dakika
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Manisa Alaşehir'de çatıdan kaçan uyuşturucu şüphelisi 91 hapla tutuklandı

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Manisa Alaşehir\'de çatıdan kaçan uyuşturucu şüphelisi 91 hapla tutuklandı
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Manisa Alaşehir'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla aranan şüpheli, polisi görünce evinin çatısına çıkıp kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin evinde 91 sentetik ecza hapı, 7 ekstasy hapı ve 14,28 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla polisin yakalamak istediği şüpheli, evinin çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada 91 sentetik ecza hapı, 7 ekstasy hapı ve 14,28 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, sokak çalışmaları kapsamında Barış Mahallesi'nde A.S.'nin (46) uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin ikametinde arama yapmak isteyen ekipleri gören A.S., müstakil evinin çatısına çıkarak saklanmaya çalıştı. Polis ekiplerince fark edilen şüpheli, çatıdan atlayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından A.S. yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 91 adet sentetik ecza hapı, 7 adet ekstacy hapı ve 14,28 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Manisa Alaşehir'de çatıdan kaçan uyuşturucu şüphelisi 91 hapla tutuklandı - Son Dakika
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