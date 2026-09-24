Manisa Alaşehir'de çöp kamyonunun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa Alaşehir'de çöp kamyonunun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

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Manisa Alaşehir\'de çöp kamyonunun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti. Kamyonun hareket ettiği sırada sol tarafından geçmek isteyen işçiyi fark etmeyen sürücü gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada çöp kamyonunun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Alaşehir'e bağlı Uluderbent Mahallesi Köprübaşı Mahallesi Kiraz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. (29) yönetimindeki 45 ANC 487 plakalı belediyeye ait çöp toplama kamyonu, cadde üzerindeki çöp konteynerini boşalttıktan sonra hareket etti. Bu sırada kamyonun sol tarafından geçmek isteyen işçi Erol Karasulu (20), sürücünün kendisini fark etmemesi sonucu aracın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karasulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çöp kamyonu sürücüsü D.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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