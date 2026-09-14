Manisa Alaşehir'de işçi minibüsü ağaca çarptı, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa Alaşehir'de işçi minibüsü ağaca çarptı, 14 kişi yaralandı

Manisa Alaşehir\'de işçi minibüsü ağaca çarptı, 14 kişi yaralandı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak karşı şeride geçip ağaca çarpması sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak karşı şeride geçip ağaca çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir Tepeköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan M.U. (62) yönetimindeki 45 J 4940 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen minibüs, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 17 kişiden 14'ü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter de kaza yerine gelerek ekiplerden olayla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: İHA

Alaşehir Devlet Hastanesi, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Alaşehir, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa Alaşehir'de işçi minibüsü ağaca çarptı, 14 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Alaşehir'de işçi minibüsü ağaca çarptı, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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