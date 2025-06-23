Manisa'nın tanınmış simalarından Manisa Barosu'na kayıtlı Avukat Ali Kanıt hayatını kaybetti. Merhum Kanıt için önce Adliye önünde ardından Hatuniye Camiinde cenaze töreni düzenlendi.

Manisa Barosu'na kayıtlı olarak Manisa'da yaklaşık 25 yıldır avukatlık yapan Ali Kanıt, geçtiğimiz hafta kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Merhum Ali Kanıt için meslektaşları tarafından Adliye binası önünde tören düzenlendi. Törene Baro Başkanı Av. Sevgi Başak Yeşil ile avukatların yanı sıra merhum Ali Kanıt'ın eşi Berna ve oğlu Artun Kanıt da katıldı.

Adliye önüne getirilen cenaze, meslektaşlarını omuzlarında taşındı ve tabutu üzerine Avukatlık Cübbesi örtüldü. Törende konuşan Manisa Barosu Başkanı Av. Sevgi Başak Yeşil, "Ali abimiz, güler yüzlü, baroya girdiğinde yaptığı omzunu silkeleme hareketiyle hatırlayacağımız, dost ve arkadaş canlısı bir abimizdi. Bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Onu çok güzel hatırlayacağız." derken, baro eski başkalarından Ali Arslan ise "Kendisi her zaman güler yüzlü, kendisine bir görev verildiği zaman harfiyen yerine getiren, görev sorumluluğu olan ve arkanıza bakmanıza gerek duyurmayacak bir dost, arkadaştı. Meslektaşlarını karşı her zaman saygılı ve mesleğine değer veren bir arkadaşımızdı." dedi.

Manisa Adliyesi önünde gerçekleştirilen tören, dua okunması ve helallik alınmasının ardından sona erdi. Meslektaşlarını omuzlarında cenaze aracına taşınan merhum Ali Kanıt'ın cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı Hatuniye Camii'ne getirildi.

Öğle namazına müteakip Hatuniye Camii'nde kılınan cenaze namazına Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Barosu avukatları, merhum Ali Kanıt'ın ailesi, akrabaları ile sevenleri katıldı.

Hatuniye Camii'nden kılınan cenaze namazı ardından merhum Ali Kanıt'ın cenazesi, Kırtık Mezarlığında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. - MANİSA