Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek\'in Elektrik Kazasıyla İlgili Bilirkişi Raporu Açıklandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ağır yaralanması olayına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporundaki ön tespitlerde makine dairesinde önlemlerin alındığı ancak korozyona uğraması sebebiyle işlevini yitirdiği, ana daire girişinde ise herhangi bir koruma önleminin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan raporda 50 volt üstünün öldürücü etkisinin bulunduğu, Başkan Zeyrek'in 68-80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirlendi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran günü 23.30 sıralarında havuzda meydana gelen bir arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine indiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

50 volt üstünün öldürücü olarak değerlendirildiği raporda Başkan Zeyrek'in 68-80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı öğrenildi. Havuzla ilgili arızanın filtreleme sistemiyle ilgili olduğu belirlenen raporda koruma cihazlarının çalışmadığı öğrenildi. Başkan Zeyrek'in bastığı zeminin ıslak olduğu, ayağının çıplak olduğu belirlenirken makine dairesinde önlemlerin alındığı ancak korozyona uğraması sebebiyle söz konusu önlemlerin işlevsiz kaldığı ancak ana daire girişinde ise herhangi bir koruma önleminin bulunmadığı, bu tip alanlarda her iki koruma önleminin alınması gerektiği belirlendi. - MANİSA