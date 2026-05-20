Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin dava 1 Temmuz'a ertelendi

20.05.2026 15:33  Güncelleme: 15:39
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili dava, ek bilirkişi raporunun ulaşmaması nedeniyle 1 Temmuz'a ertelendi. 10 sanık 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla yargılanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davanın görülmesine devam edildi. Dava ek bilirkişi raporunun mahkemeye henüz ulaşmaması nedeniyle 1 Temmuz'a ertelendi.

Geçtiğimiz dönemde Yunusemre ilçesindeki evinde bulunan havuzun makine dairesindeki arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek ile onu kurtarmaya çalışırken yaralanan eşi Nurcan Zeyrek'in yaşadığı olaya ilişkin yargı süreci sürüyor.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kapsamında, 10 sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın son duruşması Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Bilirkişi raporu bekleniyor

Önceki duruşmalarda tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve sanıkların yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırıldığı davada, olaydaki kusur oranlarının tam olarak tespit edilebilmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'nden yeni bir bilirkişi raporu talep edilmişti. Mahkeme heyetinin yaptığı değerlendirme sonucunda, dava ek bilirkişi raporunun mahkemeye henüz ulaşmaması nedeniyle duruşma, 1 Temmuz'a ertelendi.

Olayın ardından hazırlanan ilk iddianamelerde; evdeki enerji odasının havuza olan mesafesinin standartlara uygun inşa edilmediği, motor ve elektrik aksamlarının standartlara aykırı şekilde dizayn edilip montajlandığı öne sürülmüş, sanıklar ise daha önceki beyanlarında olaydaki sorumluluklarını kabul etmeyerek suçlamaları reddetmişti. - MANİSA

Kaynak: İHA

