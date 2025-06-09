Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek\'in Cenazesi için Tören Düzenlenecek

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 66 saatlik yaşam savaşını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze namazının öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanında büyük bir katılımla kılınacağı açıklandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada cenaze namazı ve taziye kabulünün detayları paylaşıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mimar Ferdi Zeyrek bugün (09 Haziran 2025) saat 17.05'de 66 saatlik yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Başkanımız için 10 Haziran 2025 Salı günü saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlenecek, törenin ardından naaşı Hatuniye Camii'ne getirilecektir. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı'na getirilecek ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacaktır. Cenaze namazından sonra naaşı Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir. Taziyeler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Fatih Sergi Salonu'nda kabul edilecektir. Başkanımızın kıymetli ailesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışanları başta olmak üzere tüm Manisa halkına sabır ve metanet diliyoruz."

Tüm ilçelerde sela okundu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Manisa'nın tüm ilçelerinde sela okunurken, ilçe belediyeleri tarafından mahallelerde 10 Haziran Salı Günü Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde saat 11.00'da tören yapılacağı öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanında cenaze namazının kılınacağının anonsu yapıldı. - MANİSA