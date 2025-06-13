Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Ölümü: Soruşturma Derinleşiyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi sonrası Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ek bilirkişi raporu istendi. İstenen ek bilirkişi raporunda havuz motoru üzerinde yoğunlaşılacağı öğrenildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile ilgili soruşturma sürüyor. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma derinleşirken ek bilirkişi raporu istendi. Havuz motorunun daha önce de tamir gördüğü öğrenilirken ek bilirkişi raporunun hazırlanması amacıyla motor sökülerek incelemeye alındı. Elektrik akımının motordan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılarak, olayın çözüme kavuşması beklenilen rapor hazırlanıyor. Öte yandan Başkan Zeyrek'in olayın yaşanmadan hemen öncesinde havuza girdiği ve havuzdan çıkarak bir süre oturduğu, suyu bulanık görmesi üzerine de havuzun makine dairesine çıplak ayakla inmeye çalıştığı sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. - MANİSA