Manisa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 19 bin 376 adet sentetik hap ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan saha çalışmalarında Gebze- İzmir Otoyolu Turgutlu gişelerinde A.Ç. idaresindeki araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 19 bin 376 adet sentetik hap ele geçirilirken araç sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında soruşturma sürüyor. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da 19 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?