Manisa'da 2 Bin Yıllık Meryem Ana Figürlü Mozaik Ele Geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da 2 Bin Yıllık Meryem Ana Figürlü Mozaik Ele Geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde yapılan aramada, piyasaya 50 milyon TL'ye satılmaya çalışılan 2 bin yıllık Meryem Ana figürlü olduğu iddia edilen mozaik ele geçirildi. Mozaik eser, Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı ve şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

13.06.2024 10:52
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evinde yapılan aramada piyasaya 50 milyon TL'ye satılmaya çalışılan 2 bin yıllık Meryem Ana figürlü olduğu iddia edilen mozaik ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince S.K. (1995/E) isimli şahsın evinde yapılan aramada, M.S ilk yıllara ait olduğu değerlendirilen ve piyasaya 50 milyon TL'ye satılmaya çalışılan Meryem Ana figürlü olduğu iddia mozaik eser ele geçirildi. Mozaik eser Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli S.K. hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da 2 Bin Yıllık Meryem Ana Figürlü Mozaik Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 2 Bin Yıllık Meryem Ana Figürlü Mozaik Ele Geçirildi - Son Dakika
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