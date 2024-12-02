Manisa'da 516 Aranan Şahıs Yakalandı

3.Sayfa

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kasım ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan toplam 516 kişinin yakalandığı ve yakalanan şahıslardan 104'ünün cezaevine gönderildiği açıklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca 01-30 Kasım 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarat çalışmaları ve operasyonlarla, haklarında 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 494 şahıs, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 10 şahıs ile 10 yıl ve üzeri arası kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 12 şahıs olmak üzere toplam 516 şahsın yakalandığı açıklandı.

Yakalanan şahısların 104'ünün adli makamlar tarafından tutuklandığı ve cezaevine teslim edildiği bildirildi. - MANİSA