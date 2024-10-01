Manisa'da 565 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da 565 Aranan Şahıs Yakalandı

Manisa\'da 565 Aranan Şahıs Yakalandı

Eylül ayında Manisa'da 565 aranan şahıs yakalanmış, 286'sı tutuklanmıştır.

01.10.2024 11:53
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde eylül ayında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 565 şahsın yakalandığı ve 286 şahsın sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak 01-30 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, ifadeye yönelik aranması bulunan 279 şahıs, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 226 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 35 şahıs, 10-20 yıl hapis cezası bulunan 19 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 6 şahıs olmak üzere toplam 565 aranan şahıs yakalanmış, sevk edildikleri adli makamlarca 286 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada ayrıca hırsızlık suçundan 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D., hırsızlık suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A., hırsızlık suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y., kasten öldürme suçunda 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D., hırsızlık suçundan 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli şahısların da yapılan operasyonlarda yakalandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da 565 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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