Manisa\'da 62 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda kayalık ve çalılar arasına saklanmış 62 bin 535 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli A.B.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.B. (32) isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat ve KOM timleri ile Jandarma Komando Bölüğü'nün de katılımıyla şüphelinin kullandığı belirlenen üç ayrı adrese ve çevredeki kayalık, otluk ve çalılık alanlarda arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda toplam 62 bin 535 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, firari şüpheli A.B.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - MANİSA