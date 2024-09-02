Manisa'da Araç İçerisinde 57 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Manisa'da Araç İçerisinde 57 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu

Manisa\'da Araç İçerisinde 57 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir aracın içerisinde hareketsiz bulunan 57 yaşındaki Ömer Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz'ın midesinde ve aort damarlarında sorunlar olduğu ve birkaç gün önce yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Olay yerindeki incelemenin ardından Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırıldı ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

02.09.2024 23:25
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Manisa'da bir kişinin araç içerisinde hareketsiz şekilde bulunması üzerine yapılan incelemede şahsın öldüğü belirlendi.

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta yapılan incelemede şahsın ölü olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde ölen şahsın 57 yaşındaki 5 çocuk babası Ömer Yılmaz olduğu belirlendi. Bir süredir eve gelmediği midesinde ve aort damarlarında sorunların olduğu öğrenilen Yılmaz'ın arabada barındığı ve ölümü üzerinden bir kaç gün geçtiği tahmin ediliyor.

Kendisine ait 45 AE 616 plakalı araç içerisinde hayatını kaybeden Yılmaz'ı teşhis etmek üzere olay yerine gelen eşi Hasibe Yılmaz jandarma ekiplerinin yardımıyla ayakta durabildi.

Yılmaz'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Araç İçerisinde 57 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika

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