Manisa\'da Aranan 4 Hükümlü Yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen saha araştırması ve istihbarat çalışmaları sonucunda, haklarında toplam 63 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan şahıslar tek tek tespit edilerek gözaltına alındı.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Yaylaköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, "Kasten Öldürme" suçundan aranan ve hakkında 28 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. (40/E) Yunusemre ilçesinde yakalandı.

Manisa Merkez JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A. (E/42) ile "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (E/53) yine Yunusemre ilçesinde yakalandı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda ise "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. (E/34) Akhisar ilçesinde gözaltına alındı.

Yakalanan 4 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ilgili ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - MANİSA