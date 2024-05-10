Manisa'da Aranan 4 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da Aranan 4 Şahıs Yakalandı

Manisa\'da Aranan 4 Şahıs Yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 4 şahsı yakalarken, şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yağma, kasten yaralama, iftira ve alkollü araç kullanma suçlarından aranan A.Ç., C.G., İ.K. ve M.A. isimli şahıslar jandarma tarafından yakalandı. A.Ç., C.G. ve İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.05.2024 16:02
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Sorumluluk alanında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 4 şahsı yakalarken, şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli'de jandarma ekiplerinin çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu 4 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, yağma, kasten yaralama, iftira ve alkollü araç kullanma suçlarından aranan ve kesinleşmiş 9 yıl 2 ay, 3 yıl 7 ay, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.Ç.(35), C.G.(68), İ.K.(58) ve M.A.(47) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından A.Ç., C.G. ve İ.K. tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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