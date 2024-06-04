Manisa'da Art Arda Meydana Gelen Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Manisa'da Art Arda Meydana Gelen Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan yangınların ardından farklı bölgelerde art arda 3 yangın daha meydana geldi. Seyitali Mahallesi Gargar mevkii, Körez Mahallesi ve Evciler Mahallesi Elekçitepe mevkiinde meydana gelen yangınlarda yaklaşık 100 dönümlük alan küle döndü. Yangınlar, Kula İtfaiye Amirliği Ekipleri, orman ekipleri, Kula Belediyesi tankerleri, iş makineleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

04.06.2024 16:32
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Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan yangınların ardından farklı bölgelerde art arda 3 yangın daha meydana geldi. Seyitali Mahallesi Gargar mevkii, Körez Mahallesi ve Evciler Mahallesi Elekçitepe mevkiinde meydana gelen yangınlarda yaklaşık 100 dönümlük alan küle döndü

Yangınlar ilk olarak saat 13.00 civarında Gargar mevkii ve Körez mevkiinde başladı. Ekipler iki koldan yangına müdahale ettiği sırada Evciler mevkiinde üçüncü yangın başladı. Ekiplerin yoğun çalışmaları ile yaklaşık 3 saatlik müdahaleler sonucunda yangınlar kontrol altına alındı. Yangına Kula İtfaiye Amirliği Ekipleri, orman ekipleri, Kula Belediyesi tankerleri, iş makineleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alındı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Art Arda Meydana Gelen Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Art Arda Meydana Gelen Yangınlar Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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