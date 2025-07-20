Manisa\'da Ayakkabı Hırsızlığı

Manisa'da bir apartmanda yaşanan ayakkabı hırsızlığı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Gece yarısı meydana gelen olayda, hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuk apartmanın giriş kapısına yaklaştıktan sonra kapının açık olduğunu fark edip içeri girdi. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen hırsızlık olayında rahat tavırlarla apartmana girip ayakkabıları incelediği ve beğendiği bir çift ayakkabıyı alarak elini kolunu sallayarak dışarı çıktığı görüldü.

Sabah saatlerinde ayakkabılarının yerinde olmadığını fark eden apartman sakini daha sonra güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, hırsızın kapıya önce hafifçe dokunduğu, kapının zaten açık olduğunu görünce hiç tereddüt etmeden içeri girdiği ve birkaç dakika boyunca ayakkabılar arasında seçim yaptığı açıkça görülüyor. Olayın ardından hırsızlık mağduru aile, Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olacaklarını belirtti. - MANİSA